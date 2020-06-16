مجلس النواب يبحث صياغة مشروع وطني توافقي لأي حوار قادم

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ13 للعام الجاري، بقاعة المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس حمودة أحمد سيالة، وبحضور النائب الأول جلال صالح الشويهدي، والنائب الثاني محمد آدم لينو.

وافتتح رئيس مجلس النواب، الجلسة بدعوة المقرر الاستثنائي الدكتورة ربيعة ابوراص للسماح للعضو أسعد الشرتاع، بحلف اليمين أمام أعضاء المجلس كناطق رسمي باسم مجلس النواب لأداء واجبه كمتحدث رسمي بعد اختياره ليُعبر عن مجلس النواب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما خصصت الجلسة البند الأول من جدول أعمالها للاستماع إلى إحاطة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

واستمع مجلس النواب، لإحاطة رئيس ديوان المحاسبة، التي تركزت على مراجعة وتأخر العقود في ديوان المحاسبة؛ والأسباب التي أدت إلى تأخرها وعرج أيضاً على المراجعة المالية لمؤسسات الدولة وما يترتب عليه من إجراءات رقابية.

وخصص البند الثاني لجدول أعمال الجلسة للوقوف على آخر ما توصلت إليه لجنة تجميع المبادرات وصياغتها والتي شُكلِت بقرار رقم 56 لسنة 2020، حيث قدمت إحاطة من رئيس اللجنة وأعضاءها، وهي خلاصة 6 اجتماعات مكثفة مبنية على الثوابت والمبادئ الوطنية لصياغة مشروع وطني توافقي لأي حوار قادم.