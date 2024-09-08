مجلس النواب يبحث عددا من الملفات المشتركة مع إفريقيا

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عضو الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر أحمد حميدة الزوي، والباحث في الشؤون الإفريقية ياسين عبد القادر.

وأكد صالح، خلال اللقاء، “على ضرورة تعزيز العلاقات الليبية مع دول الجوار الأفريقي من خلال التعاون والتنسيق المشترك في التصدي للتحديات التي من أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والظواهر السلبية العابرة للحدود”.

كما أكد “على ضرورة التركيز في الفضاء الأفريقي خاصة من الجانب الأمني في ظل الأوضاع غير المستقرة المحيطة بليبيا والنشاط المستمر للجماعات الإرهـابية في عدد من الدول”.

وثمّن صالح، “كافة الجهود الجبارة المبذولة من القيادة العامة للقوات المسلحة في حماية الوطن عبر تأمين الحدود، مما ساهم في استتباب الأمن والأمان في كافة المدن والمناطق، الذي من خلاله انطلقت عجلة الإعمار والاستقرار.

من جانبهم، أشاد الحضور “بالدور الوطني المشرف الذي يقوم به رئيس مجلس النواب من أجل تحقيق دولة المؤسسات والقانون، بالإضافة إلى تأكيد استعدادهم بناء جسر تواصل فعال من أجل تقوية العلاقات الأفريقية الليبية”.