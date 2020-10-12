مجلس النواب يُناقش كيفية التعاطي مع الحوارات الجارية

واصل مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عقد جلسته الاعتيادية الـ22، اليوم الاثنين، بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن هذه الجلسة دارت حول البند المُعلق من الجلسة الماضية، والمتعلق بمناقشة آخر التطورات السياسية، وكيفية التعاطي مع الحوارات التي تجري والحوار التي تدعو له الأمم المتحدة من خلال البعثة الأممية.

وخُصّص البند الثاني من الجلسة للاستماع إلى إحاطة من لجنة الخارجية، تم خلالها عرض الوضع الحالي على مستوى السياسة الخارجية، وما قامت به لجنة الخارجية في الفترة الماضية، والتوصيات التي توصلت لها، والتي تطالب رئاسة المجلس بتبنيها، ومتابعة تنفيذها.