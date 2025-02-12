مجلس النواب يبحث مع إيطاليا موضوع «التأشيرات» والصعوبات التي تواجه المواطنين بالبلدين

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وعضو اللجنة عبد النبي عبد المولى، السفير الايطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، يرافقه قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي فرانشيسكو لويجي.



وناقش الجانبان “الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها أزمة الهجرة و الاستثمار بالإضافة إلى صيد الأسماك، كما ناقش اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إشكاليات السفر بين البلدين ومايتعلق بإصدار التأشيرات والصعوبات التي تواجه المواطنين من كلا البلدين”.

واستمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لوجهة نظر السفير حول عدد من الموضوعات، كما تم استعراض برامج التعاون المشترك.

وأشاد العقوري، “بجهود فريق البعثة الإيطالية في ليبيا التي ساهمت في تسهيل العمل على الملفات المشتركة”.

وفيما يتعلق بجانب التعاون الدولي، أكد على “أهمية توسيع برامج منظمة سهام باري الإيطالية في دعم القطاع الزراعي والصحة الحيوانية في شرق و جنوب البلاد وبحث إمكانية انضمام ليبيا كعضو في المنظمة، كما وجه دعوة لممثل الوكالة الإيطالية للتعاون وزيارة مجلس النواب لمزيد من التباحث حول الأولويات”.

ونوه إلى أهمية “الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قطاع الثروة البحرية ومساعدة ليبيا لتصدير ثروتها السمكية للاتحاد الأوروبي، مبدياً ملاحظاته حول برامج التعاون الدولي مؤكداً حرص لجنة الخارجية على التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز حوكمة الهجرة للجهات المحلية من خلال برامج التدريب والتطوير”.

وأوضح “ضرورة تعزيز القدرات الإدارية للمنظمة من أجل تنفيذ البرامج المشتركة مع مجلس النواب بالجودة المطلوبة بما يحقق أهدافها”.

من جانبه أكد عضو اللجنة عبدالنبي عبد المولى، على “عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، كما تطرق إلى خطورة أزمة الهجرة على إيطاليا وليبيا وأهمية الدور الإيطالي في مكافحة شبكات تهريب البشر عن طريق البحار”.

وأوضح أن “ليبيا استقبلت مايقارب عن نصف مليون مواطن سوداني وفقا للمصادر الرسمية، وتمت معاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين من حيث الخدمات والتعليم والحق في العمل، مؤكداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لليبيا للاستجابة للأزمة السودانية بالنظر لحجم هذه الازمة”.

من جانبه أكد ألبريني، “حرص إيطاليا على تعزيز العلاقات في جميع المجالات، وأن تكون صديقة لجميع الليبيين، مشيراً إلى عودة طيران الخطوط الإيطالية مباشرة من طرابلس إلى روما، وانه سيتم قريبا عودة رحلات الطيران، من مطار بنينا الدولي مبدياً ارتياحه للتطور الكبير في العلاقات بين البلدين”.

كما التقى رئيس لجنة الصداقة الليبية الإيطالية بمجلس النواب الصادق الكحيلي وعضو اللجنة أسمهان بلعون، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، رفقة القنصل الإيطالي بمدينة بنغازي السيد “فرانشيسكو لويجي.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي عدداً من الموضوعات الهامة بين البلدين.

وأوضح رئيس لجنة الصداقة الليبية الإيطالية بالمجلس الكحيلي، بأن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتعليمي وعملية تطوير هذي المجالات عبر دعم إيطاليا خاصة بالتعليم العالي، بالإضافة الي مجال الصحة، وإعادة الإعمار، كما تم مناقشة إمكانية عودة الشركات الإيطالية.

وقال رئيس لجنة الصداقة الليبية الإيطالية بمجلس النواب بأنهم ناقشوا مع السفير والقنصل الإيطالي ما تمّ الاتفاق عليه مع السيد رئيس مجلس النواب الليبي لتسليم السجناء الليبيين المسجونين في إيطاليا، وذلك خلال زيارته السابقة لمقر مجلس النواب الإيطالي وإكمال باقي مدت الحكم في بلادهم، مشيرا إلى الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008م.

يشار إلى ان مجلس الوزراء الإيطالي وافق في 23 ديسمبر 2024م على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بين إيطاليا وليبيا.