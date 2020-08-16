مجلس النواب يبحث مع السفارة الألمانية استئناف العملية السياسية

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، اليوم الأحد، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ومسؤولة القسم السياسي بالسفارة الألمانية أولريكا بورمان.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء ناقش الأوضاع الراهنة، وسُبل استئناف العملية السياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

من جانبه عبّر السفير عن رغبته في معرفة رؤية مجلس النواب حول الأزمة الليبية وسُبل حلها، ومدى إمكانية تبني مخرجات مؤتمر برلين كأساس لإدارة العملية السياسية.

وفي المقابل عبّر رئيس المجلس عن ترحيبه بهذه الزيارة وترحيب مجلس النواب باستئناف العملية السياسية معرباً عن التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين معتبراً إياها إحدى ركائز المبادرة السياسية التي أعلن عن انطلاقها منذ أيام.

يأتي ذلك في حين، قدم مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الأيام الماضي، مبادرة وطنية لحل الأزمة الليبية.