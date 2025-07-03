مجلس النواب يبحث مع القائم بالأعمال في بيلاروسيا تعزيز التعاون الثنائي

في إطار دعم التنسيق المؤسسي وتفعيل العمل الدبلوماسي الليبي، اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف إبراهيم العقوري، مع علي العريبي، القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا لدى جمهورية بيلاروسيا.

وعُقد اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث تناول الجانبان مستجدات العلاقات الليبية البيلاروسية، وناقشا سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، التجارة، والشؤون الدبلوماسية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد العقوري خلال اللقاء على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، والعمل على توسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع أولويات الدولة الليبية، مشددًا على ضرورة التنسيق الدبلوماسي الفاعل في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

من جانبه، عبّر علي العريبي عن التزامه بتمثيل الدولة الليبية على الوجه الأمثل في جمهورية بيلاروسيا، والعمل على تعزيز علاقات التعاون مع الجانب البيلاروسي في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة اللقاءات التي تعقدها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ضمن جهودها لتعزيز الحضور الدبلوماسي الليبي، ودعم البعثات الليبية في الخارج.