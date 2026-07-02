مجلس النواب يبحث مع المرصد الوطني للهجرة «تعزيز الأداء المؤسسي»

عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اجتماعًا الأربعاء في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المرصد الوطني للهجرة، السيد وليد عبدربه حسين.

وبحسب ما أفاد مجلس النواب، تناول الاجتماع مناقشة سير العمل داخل المرصد الوطني للهجرة، إلى جانب استعراض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه أداءه في المرحلة الحالية.

كما بحث الجانبان السبل الكفيلة بمعالجة تلك التحديات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المرصد وتمكينه من الاضطلاع بمهامه على الوجه الأمثل، وتحقيق الأهداف الموكلة إليه في ملف الهجرة.

وأكد الحاضرون على أهمية دعم عمل المؤسسات المختصة بملف الهجرة في ليبيا، نظرًا لتزايد التحديات المرتبطة بهذا الملف، وما يتطلبه من تنسيق مؤسسي وقدرات تشغيلية أكثر فاعلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مجلس النواب لعمل الجهات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة، وحرصه على تطوير أدائها بما يواكب حجم التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية في البلاد.