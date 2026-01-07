«مجلس النواب» يناقش تحسين تحصيل الإيرادات النفطية

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا مع النائب العام المستشار الصديق الصور، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عمر تنتوش، وبحضور نائب الرئيس المهدي مسعود الأعور وأعضاء اللجنة خليفة الدغاري، عبدالمنعم بالكور، محمد الهادي، سالم قنان، محمد الفيرس، والصادق الكحيلي.

ركز الاجتماع على العراقيل التي تواجه تجميع الإيرادات الممولة للخزينة العامة للدولة، مع تسليط الضوء على أسباب تراجع الإيرادات النفطية وسبل تحسينها لضمان إعداد ميزانية عامة متوازنة لسنة 2026 ميلادي.

وشدد أعضاء اللجنة والنائب العام على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية لضمان تحصيل الإيرادات بكفاءة، مع تطوير آليات الرقابة المالية لمكافحة التأخير أو الهدر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وأشار المجتمعون إلى أن الميزانية العامة للدولة تواجه تحديات مستمرة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية واعتمادها الكبير على عوائد النفط، ما يؤثر على قدرة الدولة في تمويل المشاريع الخدمية والتنموية، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.