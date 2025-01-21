مجلس النواب يبحث مع «خوري» معالجة قضايا «الاحتجاز التعسفي»

التقت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في مكتب المجلس في طرابلس.

وخلال اللقاء، قدمت خوري، “لمحةً عن العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدتُ على أهمية المضي قدمًا فيها دونما تأخير”.

واتفق الطرفان، “على الأهمية الملحة لتوحيد المؤسسات السيادية المعنية بالرقابة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد على نحو فعال”.

كما ناقشا “ضرورة معالجة قضايا الاحتجاز التعسفي وغيرها من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ضرورة وحدة المجتمع الدولي في دعمه للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لضمان حلول مستدامة وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية”.