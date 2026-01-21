مجلس النواب يبحث مع «ديوان المحاسبة» الأزمة النقدية

عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2026 اجتماعها الرابع، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي المباشر، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وذلك في إطار متابعة أعمالها المرتبطة بالأزمة النقدية في البلاد.

وجاء الاجتماع، الذي عُقد من مدينة بنغازي، لمناقشة أسباب الأزمة النقدية، ومشاكل نقص السيولة، وتذبذب سعر الصرف، إضافة إلى ضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، وذلك ضمن مهام اللجنة المكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومجلس إدارة المصرف، والجهات ذات العلاقة.

وأكدت اللجنة أهمية تكثيف التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والمالية، وضرورة توحيد الجهود لمعالجة الاختلالات القائمة في السياسات النقدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ودعم الاستقرار المالي.

وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، حيث جرى استعراض ملاحظات الديوان الرقابية، وآليات تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تشهدها ليبيا، مع استمرار شكاوى المواطنين من نقص السيولة وارتفاع الأسعار، ما يجعل ملف الإصلاح النقدي أولوية ملحة على جدول أعمال السلطات التشريعية والرقابية.