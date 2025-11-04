مجلس النواب يبحث مع سفارة روسيا تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، سفير جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور حيدر أغانين والوفد المرافق له، في لقاء عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، مع التركيز على التعاون في المجال الاقتصادي.

كما تم مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في معالجة الأزمة السياسية الراهنة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين البلدين، في الوقت الذي تمر فيه ليبيا بمرحلة حساسة تتطلب دعمًا دوليًا على كافة الأصعدة.