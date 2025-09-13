مجلس النواب يبحث مع فريق أممي تحديث «التحليل القطري المشترك»

عقدت رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، ربيعة أبوراس، اجتماعًا فنيًا مع فريق الأمم المتحدة في ليبيا، بمشاركة خبراء متعاونين مع اللجنة، لمناقشة عملية تحديث التحليل القطري المشترك (CCA).

ويُعد الـ CCA وثيقة تحليلية مستقلة للأمم المتحدة، تهدف إلى تقديم قراءة شاملة للأوضاع الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية، بالاستناد إلى الأدلة والمعطيات الموثوقة، وذلك بغرض إرشاد المبادرات التنموية ضمن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF).

وشهد الاجتماع تقديم وجهات نظر وطنية من جانب اللجنة وخبرائها، بما يضمن إدماج الأولويات الليبية في النسخة المحدثة من الوثيقة، ويسهم في صياغة مقاربة أكثر شمولية وواقعية لمسار التنمية المستدامة في ليبيا.