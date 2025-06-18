مجلس النواب يبحث مع «كروسلاك» آليات الإصلاح السياسي ودور البعثة الأممية

عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، وعدد من النواب، من بينهم عيسى العريبي، جلال الشويهدي، إدريس عمران عبدالهادي، سلطنة المسماري، وفاطمة كاريس، اجتماعًا مع الأمين العام المساعد ورئيس فريق مراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، دانييلا كروسلاك، بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والأمم المتحدة، وتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال المراحل السابقة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون المستقبلي في إطار جهود الإصلاح السياسي، وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما قدّمته الأمم المتحدة من دعم خلال السنوات الماضية، وناقش الجانبان ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لعمل البعثة بما يعزز دور المؤسسات الليبية في المرحلة الانتقالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتشاور، بما يخدم مصالح الشعب الليبي، ويدعم مسارات الانتقال السياسي انطلاقًا من المؤسسات الوطنية القائمة.

رئيس مجلس النواب يطّلع على خطة صندوق التنمية وإعادة الإعمار للأعوام 2025–2027

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، وذلك في مكتبه بمدينة القبة.

وخلال اللقاء، قدم المهندس حفتر عرضًا تفصيليًا حول الميزانية المقترحة وخطة التنمية المستدامة التي أعدها الصندوق للأعوام 2025، 2026، و2027، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد تضمين ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2025، والتي كانت قد اجتمعت به يوم الإثنين.

وتناول اللقاء كذلك آليات تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المناطق، في إطار جهود الدولة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المتوازنة.