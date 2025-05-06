مجلس النواب يبحث مع مشايخ ترهونة المشاريع الخدمية

التقت نائب مقرر مجلس النواب وعضو المجلس عن مدينة ترهونة، صباح جمعة، اليوم الثلاثاء، بعدد من مشايخ وأعيان المدينة، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما تم تقديمه من خدمات لمدينة ترهونة، إضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها، وآليات متابعتها بما يضمن تحقيق نتائج فعالة تلبي احتياجات المواطنين.

واتُفق في ختام الاجتماع على تشكيل فريق من الخبراء من أبناء ترهونة، يتولى متابعة هذه الملفات، وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وفق أعلى المعايير.

هذا وتعد مدينة ترهونة من أبرز المدن الواقعة في المنطقة الغربية من ليبيا، وقد شهدت خلال السنوات الماضية أوضاعًا أمنية ومعيشية متقلبة أثرت على مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وتسعى الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى إعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، في إطار جهود شاملة لتعزيز التنمية المحلية وتمكين المجتمعات من المشاركة في صناعة القرار.