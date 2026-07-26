بمناسبة ذكرى تأسيسه.. الجيش يرفع جاهزيته لحفل «التخرج العسكري» الأكبر

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي انطلاق الاستعدادات الخاصة بحفل تخريج طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، والمقرر تنظيمه بمناسبة الذكرى الـ86 لتأسيس الجيش الليبي، وذلك خلال مراسم أُقيمت صباح الأحد في الكلية العسكرية بطرابلس.

وشهدت الاستعدادات حضور رئيس اللجنة العليا لتخريج طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية اللواء علي الديب، إلى جانب أعضاء اللجنة وآمر الكلية العسكرية، حيث تابع الحاضرون بروفات كراديس العرض العسكري، واطلعوا على الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالحفل المرتقب، الذي يمثل تتويجًا للمسيرة التعليمية والعسكرية لطلبة الأكاديميات والكليات العسكرية.

وذكرت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن انطلاق هذه الاستعدادات يأتي في إطار حرص اللجنة العليا على إنجاح حفل التخرج، وإظهاره بالمستوى الذي يليق بالمؤسسة العسكرية.

ويُعد حفل تخريج طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية من المناسبات العسكرية التي تستعرض خلالها المؤسسة العسكرية مخرجاتها التعليمية والتدريبية، إلى جانب إبراز جاهزية الطلبة وانضباطهم، بالتزامن مع إحياء ذكرى تأسيس الجيش الليبي.