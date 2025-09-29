مجلس النواب يبحث مع «نقابة التعليم الخاص» تعزيز معايير الجودة

عقدت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب، الدكتورة سلطنة المسماري، اجتماعًا مع النقيب العام لنقابة المؤسسات التعليمية والتدريب الخاص، الدكتور طاهر عبداللطيف علي، ومنسق مكتب بنغازي بالنقابة، الدكتور سعد عبدالمولى الطيرة، بمقر ديوان مجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور النقابة في حماية المؤسسات التعليمية الخاصة والدفع باتجاه تحسين أدائها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التعليم الخاص.

وأكد الحضور على أن نقابة المؤسسات التعليمية والتدريب الخاص تمثل شريكًا أساسيًا لإدارة التعليم الخاص في الوزارة، وهي المسؤول الأول عن دعم إصلاحات هذا القطاع وحماية حقوق منتسبيها.

وشدد النقيب العام على أن النقابة تلعب دورًا محوريًا في مسيرة الإصلاح، وتدعم تطوير قطاع التعليم الخاص، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة لرفع مستوى الأداء.

كما تم التأكيد على ضرورة احترام دور النقابة كجسم شرعي، والمساهمة في تطوير المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين النقابة وقطاع التعليم التقني في مجال التدريب، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية بالتعاون مع النقابة لدعم التعليم الخاص.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار متابعة لجنة شؤون التعليم لملفات التعليم الخاص، وحرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين العملية التعليمية.