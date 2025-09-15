مجلس النواب يبحث مع «هيئة الاعتماد» تطوير أداء المؤسسات الصحية

في إطار متابعة أداء المؤسسات الصحية، عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهني، اجتماعًا اليوم الإثنين مع أعضاء مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بعمل الهيئة، حيث أكد أعضاء مجلس الإدارة أنهم الجهة المختصة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والميزانيات الخاصة بالهيئة، مؤكدين أن لجنة الصحة والبيئة تُعد المرجعية البرلمانية لعملهم.

من جانبه، شدد الدكتور مهني على أهمية اضطلاع مجلس إدارة الهيئة بكافة مهامه وفقًا لما نص عليه القانون، بما يضمن تحسين جودة القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة الصحة والبيئة، بهدف تحقيق إصلاحات ملموسة في المنظومة الصحية الوطنية.