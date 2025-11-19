«مجلس النواب» يبحث مع وفد ألماني تعزيز برامج التعاون ودعم البلديات

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وفدًا من المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) برئاسة إيفونا مولر، مديرة برامج المنظمة في ليبيا، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وناقش الجانبان عددًا من الملفات المتعلقة ببرامج المنظمة الهادفة إلى دعم البلديات والقطاعات الخدمية، حيث أكد العقوري حرص لجنة الخارجية على استفادة الأقاليم الليبية الثلاثة من برامج التعاون الدولي، مؤكّدًا استعداد اللجنة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل المنظمة بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع آفاق التعاون الفني في أولويات متعددة، من بينها حماية البيئة، والطاقات المتجددة، والحكم المحلي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية عبر الدعم الفني وتبادل المعرفة وبناء القدرات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون المشترك، بما يدعم نجاح برامج الشراكة مع الجانب الألماني ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.