مجلس النواب يفتح ملف «الهجرة غير الشرعية» ويبحث حلولاً جديدة

بحث نائب رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب يوسف الفاخري، الأربعاء 15 يوليو 2026، ملف الهجرة غير الشرعية وآليات التعامل معه، خلال اجتماع عقده مع الدكتور إبراهيم عبد الحميد، مبعوث وزير الدولة لشؤون الهجرة ومستشار شؤون الهجرة لدى الوزير.

وجرى الاجتماع بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور أمين سر لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية، ومندوب عن لجنة الخارجية، وأمين سر لجنة النازحين والمهجرين، إضافة إلى أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية.

وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بملف الهجرة وسبل تطوير آليات التعامل معه، حيث أكد المشاركون أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مبادئ حقوق الإنسان، وتنسجم مع القوانين والتشريعات المحلية، مع الحفاظ على الحقوق الوطنية والهوية والثقافة الليبية.

وتطرق المجتمعون إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملف الهجرة، والعمل على وضع حلول عملية للتعامل مع تداعياتها، سواء داخل ليبيا أو من خلال التعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

واتفق المشاركون على تنظيم ندوة متخصصة لبحث ملف الهجرة بصورة موسعة، تتناول مختلف جوانبه الأمنية والإنسانية والاجتماعية، إلى جانب تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف على التحضير للندوة وتنظيم أعمالها.

وتهدف الندوة المرتقبة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه ملف الهجرة، ودراسة العوامل التي تعيق الوصول إلى حلول فعالة، بما يسهم في تطوير آليات التعامل مع الظاهرة وتعزيز قدرة الدولة الليبية على إدارتها.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار تصدر ملف الهجرة غير الشرعية أولويات الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا، نظرًا لما يرتبط به من تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية، إضافة إلى تأثيره على المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا لمسارات الهجرة.