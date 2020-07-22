مجلس النواب يبحث موقف مكونات المجتمع الليبي من لقاء القاهرة

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، وبحضور رئيس لجنة ‏الإدارة والحكم المحلي بالمجلس، تجمع حكماء ‏وأعيان مدن الساحل والجبل الغربي وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى، اليوم ‏الاربعاء، بديوان المجلس في العاصمة ‏طرابلس.‏

وافاد المكتب الأعلامي للمجلس،بأن اللقاء تناول موقف مكونات المجتمع الليبي من الوفد الذي زار القاهرة ‏مطالباً بالتدخل العسكري المصري في ليبيا، مدَعياً تمثيله للقبائل الليبية.

وأكد ‏الحكماء والأعيان لرئيس مجلس النواب رفضهم التام لما نُسب إلى القبائل الليبية، ‏منددين بطلب التدخل العسكري باسم مكونات الشعب الليبي، كما أكدوا على أن الشعب ‏الليبي تمثله السلطات الشرعية، ولا يُمثل على أساس قبلي.‏

وتطرق اللقاء إلى الإشكاليات المتعلقة بالحكم المحلي، ‏والبلديات في المناطق المحررة في الغرب الليبي؛ مع رئيس لجنة الإدارة والحكم ‏المحلي بالمجلس.