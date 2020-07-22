مجلس النواب يبحث موقف مكونات المجتمع الليبي من لقاء القاهرة

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، وبحضور رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بالمجلس، تجمع حكماء وأعيان مدن الساحل والجبل الغربي وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى، اليوم الاربعاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.
وافاد المكتب الأعلامي للمجلس،بأن اللقاء تناول موقف مكونات المجتمع الليبي من الوفد الذي زار القاهرة مطالباً بالتدخل العسكري المصري في ليبيا، مدَعياً تمثيله للقبائل الليبية.
وأكد الحكماء والأعيان لرئيس مجلس النواب رفضهم التام لما نُسب إلى القبائل الليبية، منددين بطلب التدخل العسكري باسم مكونات الشعب الليبي، كما أكدوا على أن الشعب الليبي تمثله السلطات الشرعية، ولا يُمثل على أساس قبلي.
وتطرق اللقاء إلى الإشكاليات المتعلقة بالحكم المحلي، والبلديات في المناطق المحررة في الغرب الليبي؛ مع رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بالمجلس.
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