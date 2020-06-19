مجلس النواب يبحث وضع حلول سريعة لأزمة الكهرباء

عُقِد الخميس اجتماع موسع، بمقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس، ضم كل من رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ومساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات ومستشار المدير التنفيذي لشؤون الإنتاج والمدراء العامون للتحكم والنقل والإنتاج والمالية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة الشركة لإعادة بناء الشبكة الكهربائية في المناطق المتضررة نتيجة العدوان في جنوب العاصمة، والحلول المقترحة لذلك، وأزمة الكهرباء في سائر المناطق بصفة عامة.

كما تم خلال هذا الاجتماع وضع مجلس النواب في الصورة الحقيقية لوضع الشبكة الكهربائية خلال الذروة الصيفية، والحلول السريعة والإستراتيجية لإنهاء أزمة الكهرباء.

وفي ختام الاجتماع، تعهد رئيس وأعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب بتذليل كافة الصعاب التي تواجه قطاع الكهرباء مع الجهات المختصة.