مجلس النواب يبحث وضع رؤية مشتركة وموحدة لوضع سياسة اقتصادية

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب طرابلس، بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس، اجتماعاً برئاسة برئاسة رئيس اللجنة د. عبد المنعم بالكور، وعضوية عبد السلام نصية، وإبراهيم مصباح، والفريق الاستشاري التابع للجنة، مع مندوبين عن مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، ووزارة الإقتصاد والصناعة، ووزارة التخطيط، وبحضور نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونائب رئيس مصلحة الجمارك.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماعات الفريق الفني الذي انعقد الأسبوع الماضي، في إطار متابعات مجلس النواب الليبي للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلباً على حياة المواطن.

وتم خلال هذا الاجتماع استكمال مناقشة المحاور التي بدأ مناقشتها الأسبوع الماضي، والاتفاق على استكمال وضع رؤية موحدة لكافة مؤسسات الدولة بحيث يمكن ترجمتها إلى واقع عملي في شكل إجراءات عملية ناجعة.