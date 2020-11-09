مجلس النواب يبحث وضع رؤية مشتركة وموحدة لوضع سياسة اقتصادية

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب طرابلس، بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة عبد المنعم بالكور، وعضوية كل من عبدالسلام نصية، وعبد الغني الفطيسي، والفريق الاستشاري بالمجلس مع مندوبين عن مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، ووزارة الإقتصاد والصناعة، ووزارة التخطيط.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعات مجلس النواب الليبي، للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على حياة المواطن، وبناءً على جلسات الإحاطة التي عقدها مجلس النواب مع الأطراف ذات العلاقة بالأوضاع الإقتصادية وما نتج عنها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في وضع رؤية مشتركة وموحدة بهدف وضع سياسة اقتصادية ناجعة، تُخفف العبء على المواطن، وكذلك عقد اجتماعات دورية لتحقيق مجموعة من التوصيات يمكن ترجمتها إلى واقع من خلال قرارات ومناشير تصدر من الجهات ذات الاختصاص.