مجلس النواب يتابع أداء «جهاز الإمداد الطبي»

عقدت لجنة متابعة أوضاع جهاز الإمداد الطبي اجتماعها السادس والأول لعام 2026م، اليوم الاثنين 12 يناير، برئاسة الصالحين عبدالنبي، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور أيمن سيف وبدر النحيب، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بمتابعة أداء جهاز الإمداد الطبي، حيث اطلعت اللجنة على التقرير الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن فحص التقارير والمستندات، بالإضافة إلى التقرير الوارد من ديوان المحاسبة حول توريد الأدوية التخصصية والطبية، بما يشمل أدوية الأورام وأمراض القلب والأمراض المزمنة، إلى جانب المعدات والأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل الخاصة بمرضى الكلى.

كما تم خلال الاجتماع بحث ملف التطعيمات الموجهة لحديثي الولادة وكبار السن، مع التأكيد على ضرورة انتظام توريدها وضمان توفرها وفق الخطط المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة مخاطبة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، لفت انتباه وزير التخطيط والمالية ووكيل عام وزارة الصحة بشأن عدم التعاون مع اللجنة، إضافة إلى مخاطبة هيئة الرقابة الإدارية للرد على التقرير الصادر عنها بخصوص فحص التقارير والمستندات، على أن يتم الرد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الاجتماع.