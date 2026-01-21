مجلس النواب يتابع «أزمة السيولة» ويبحث حلولًا عاجلة

تواصلت أعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2026 المكلفة بالتحقيق في أسباب الأزمة النقدية في ليبيا ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث يوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، بحضور عدد من مديري الإدارات في الهيئة، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة والتحديات الحالية ووضع آليات لمعالجة الأزمة النقدية وضمان استقرار رواتب الموظفين.

وأكدت اللجنة أهمية التنسيق المستمر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة لتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار الأسواق المالية وتحسين السيولة، مع متابعة تطبيق السياسات النقدية بما يحمي القوة الشرائية للمواطنين.