مجلس النواب يتابع سير العمل الرقابي في ديوان المحاسبة

التقى وكيل ديوان المحاسبة “عطيةالله حسين عبد الكريم”، مع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي “عصام الجهاني”.

وتناول اللقاء “سير العمل الرقابي بديوان المحاسبة، ومدى التزام الجهات الخاضعة لرقابته بملاحظات الديوان الواردة في التقرير السنوي 2023م، وتوصياته بالخصوص”.

وتطرق اللقاء إلى “موضوع تطوير القطعة NC7 بمنطقة حوض الحمادة، وكتاب النائب العام الموجه لديوان المحاسبة في هذا الشأن، وضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للتعاقدات مع الشركات الأجنبية في هذا الإطار، ومنح الأولوية للشركات المحلية المختصة في تطوير النفط واستكشافه”.