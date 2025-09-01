مجلس النواب يتابع عمل المؤسسات الصحية في ترهونة

التقت نائب مقرر مجلس النواب وعضو المجلس عن مدينة ترهونة، صباح جمعة، اليوم الاثنين، مدير إدارة مراقبة المؤسسات الصحية بهيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، الدكتور ملهم محمد الدرسي، برفقة مدير المنطقة الصحية المتكاملة بنغازي عبد الحكيم مسعود العريبي، ومدير مكتب رئيس الهيئة عبد الرزاق إبراهيم الفينو، في مقر ديوان مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى عرض مفصل عن كيفية مراقبة المؤسسات الصحية بالدولة بشكل عام، وفي بلدية ترهونة بشكل خاص.

وفي ختام اللقاء، شددت صباح جمعة على أهمية متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ترهونة لضمان تحسين الأداء وتلبية احتياجات السكان.