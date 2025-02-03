مجلس النواب يتابع عمل وزارة الكهرباء بـ«الحكومة المكلفة»

في إطار دورها الرقابي ومتابعة من لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، وبناء على تعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استدعى عضوا لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس النواب يوسف العقوري، علي التكبالي وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عوض البدري، عقد عضوا لجنة الطاقة والموارد الطبيعية اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع “توجيه عدد من الأسئلة وذلك من باب المساءلة فيما يتعلق بعمل الوزارة انطلاقا من المسؤولية والوطنية ، كما طالب عضوا اللجنة وزير الكهرباء بموافاة اللجنة بتقرير شامل عن شركة العامة للكهرباء ومدي تعاونها مع الوزارة والتعاقدات والعطاءات التي أبرمتها وزارة الكهرباء”.

وفي ختام الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، أكد عضوا اللجنة على “مواصلة الجلسة للأسبوع القادم بعد أن يتم موافاة اللجنة بالتعاقدات والعطاءات التي تم أبرامها بالوزارة”.