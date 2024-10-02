مجلس النواب يتابع مشاريع التنمية وإعادة الإعمار

عقد في مدينة بنغازي اجتماعاً موسعاً ضم كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس مصباح دومة وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار “التنسيق المستمر والتواصل بين مجلس النواب والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في عدد من الملفات وكذلك وصول الخدمات ومشاريع التنمية والإعمار لجميع المدن والمناطق في كافة أنحاء البلاد”.

هذا وشارك في الاجتماع رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل، كما ضم الاجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ونائب رئيس الوزراء خالد الأُسطى ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم خليفة حفتر.

كما عقد اجتماع آخر ضم النائب الأول للرئيس فوزي النويري وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الغربية ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا من أجل إنطلاق مشاريع التنمية وإعادة الإعمار بمدن ومناطق المنطقة الغربية.