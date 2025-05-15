مجلس النواب يتحرك.. لجنة برلمانية لمتابعة أزمة طرابلس واحتواء تداعياتها الأمنية والإنسانية

أصدر رئيس مجلس النواب قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن اللجنة تضم سبعة أعضاء من نواب المنطقة الغربية، وقد أُنيطت بها عدة مهام رئيسية تشمل:

1. متابعة الوضع الإنساني في العاصمة، والنظر في سبل تقديم الدعم الفوري للمواطنين المتضررين في مناطق النزاع.

2. التواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية للعمل على وقف الاشتباكات الجارية.

3. إجراء تحركات ميدانية وسياسية في المنطقة الغربية بهدف احتواء الأزمة والتشاور مع الأطراف المعنية.

وستقوم اللجنة برفع تقارير دورية وعاجلة إلى رئيس مجلس النواب، على أن تقدم تقريرها النهائي بعد انتهاء الأزمة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص مجلس النواب على المساهمة في تهدئة الأوضاع، وضمان حماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.