مجلس النواب يتعهد بإعمار وتنمية مختلف مناطق ليبيا

دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأطراف الليبية “إلى ضرورة التفاهم والحوار لحل الأزمة الليبية والمحافظة على أمن ليبيا”.

وقال المستشار صالح في كلمة له بمؤتمر إعمار الجنوب: “إن المجموعات المسلحة في طرابلس تعطل عملية الانتقال السياسي السلس في ليبيا وتهدد الاستقرار”.

وجدد المستشار صالح، الدعوة إلى “ضرورة إخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، والتأكيد على دعم مجلس النواب لجهود القيادة العامة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مناطق جنوب ليبيا”.

وتعهد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، “بالعمل على إعمار وتنمية مختلف مناطق ليبيا خلال الفترة المقبلة”.

هذا وانطلقت في مدينة سبها، اليوم الخميس، أعمال “مؤتمر إعمار الجنوب” لصندوق تنمية وإعمار ليبيا بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وخليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد.

وركز المؤتمر على “تنمية وإعادة الإعمار في جنوب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة”.

كلمة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال المؤتمر الدولي لإعمار ليبيا تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الخميس، ٥ سبتمبر ٢٠٢٤