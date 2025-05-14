مجلس النواب يثمن جهود اللجنة الاستشارية ويدعو لتشكيل حكومة موحدة تمهيداً للانتخابات

ثمن مجلس النواب، في كتاب وجهه رئيس المجلس إلى رئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، الجهود التي تبذلها اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، مشيداً بدورها في الدفع نحو حل الأزمة وإنهاء الصراع السياسي وإحياء العملية السياسية تمهيداً لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأكد المجلس على ما خلصت إليه اللجنة من ضرورة ملحة لتشكيل حكومة واحدة وموحدة، تكون أولى مهامها توفير بيئة آمنة ومناسبة لإجراء الانتخابات، وبسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام واحترام التزامات ليبيا الدولية وتجنب إبرام تعهدات طويلة الأمد.

وأشار الكتاب إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارياً ومالياً، وستكون ولايتها محددة بـ24 شهراً تبدأ من تاريخ استلامها للسلطة، وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، مع التزامها بالشروع في تنظيم الانتخابات قبل نهاية ولايتها بثمانية أشهر على الأقل.

كما شدد مجلس النواب على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة، لمراجعة ودراسة ملفات 11 مرشحاً تقدموا لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموحدة الجديدة، على أن تُحال أسماء المرشحين المستوفين للشروط إلى رئاسة المجلس لتكليف أحدهم بتشكيل حكومة بمهام محددة ومدة زمنية واضحة.