مجلس النواب يثني على جهود «القوات البرية» في تأمين الموانئ النفطية

أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، عن شكره للقوات المسلحة ممثلة في رئيس أركان القوات البرية على جهودها في تأمين وحماية الحقول والموانئ النفطية مما يساهم في استقرار القطاع النفطي وزيادة إنتاجه.

كما أثنى العريبي على الكفاءة والتفاني الذي يبديه المهندسين والعاملين في الحقول والموانئ النفطية، مشيداً بدورهم الحيوي في تحقيق مستويات إنتاج مرتفعة، مشيراً إلى أن إنتاج النفط في ليبيا بلغ مؤخراً أكثر من 1,405,609 برميل يومياً الى جانب إنتاج 52,633 برميلاً من المكثفات.