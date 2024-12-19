مجلس النواب يجتمع مع مسؤولين من وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، في مدينة طرابلس مع مدير إدارة شمال إفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي الألماني كريستوفر رأوه، والفريق المرافق له، بالإضافة إلى سفير ألمانيا رالف طراف، و يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب لبرامج التعاون الدولي.

وتناول الاجتماع “الموضوعات المتعلقة بالتعاون الدولي مع جمهورية ألمانيا وخاصة برامج الدعم الفني في مجال التحول للامركزية والتحول للديمقراطية”.

واستمع العقوري، “إلى برامج التعاون الألماني المقامة حاليا كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية باعتبار أن ألمانيا لديها تجارب ناجحة، موضحا أهمية التشاورالمستمر بين الجانبين الليبي والألماني من أجل تحديد الاحتياجات وتقييم النتائج بشكل أفضل وبدوره أكد الجانب الألماني حرصه على استمرار تلك البرامج التي تهدف لنقل المعرفة وتبادل الخبرات”.

كما جدد العقوري، شكره لألمانيا “على دورها في دعم التنمية والاستقرار في ليبيا مطالبا بأن تراعي برامج التعاون والعدالة في التوزيع الجغرافي والأولوية في استهداف البلديات التي تعاني نقصا في الخدمات”.

واتفق الجانبان، “على مواصلة التشاور والتنسيق للتغلب على جميع الصعوبات من أجل الاستفادة القصوى من برامج التعاون مع جمهورية ألمانيا” .

وفي الختام، “اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق للتغلب على جميع الصعوبات من أجل الاستفادة القصوى من برامج التعاون مع جمهورية ألمانيا”.