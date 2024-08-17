النوّاب يُجدد تكليف «الكبير» محافظاً لمصرف ليبيا المركزي

قررت هيئة رئاسة مجلس النواب، “استمرار العمل بالقرار رقم ( 25) لسنة 2023، الذي يفوض باختصاصات وتكليف كل من الصديق عمر الكبير محافظا للمصرف، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ”.

وأشارت الهيئة، “إلى إنهاء القرار السابق الذي قضى بتكليف “محمد عبد السلام الشكري” محافظا لمصرف ليبيا المركزي، وذلك لمضي المدة المحددة دون مباشرته لعمله”.

هيئة رئاسة مجلس النواب تقرر إيقاف العمل بقرار مجلس النواب رقم ( 3 ) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تكليف السيد/ محمد… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤