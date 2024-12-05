مجلس النواب يحدد موعد عقد «قمة ليبيا إفريقيا للمناخ»

أعلنت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب الدكتورة ربيعة ابوراص،” بحضور عضوتي مجلس النواب عائشة شلابي، أسماء الخوجة، عن عقد قمة ليبيا إفريقيا للمناخ 2025 في النصف الثاني من عام 2025، برعاية مجلس النواب.

وجاء هذا الإعلان “خلال جلسة حوارية أقيمت بالعاصمة طرابلس، بحضور وفود من الدول الإفريقية المشاركين في الاجتماع الـ60 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني”.

وتهدف القمة إلى “تعزيز العمل المناخي المشترك في القارة الإفريقية، كما تُعد فرصة لاستكشاف طرق جديدة للتعاون الدولي والإقليمي من أجل مواجهة تغير المناخ وتأثيراته السلبية على حياتنا وحياة الأجيال القادمة”.

وألقت ربيعة ابوراص، “كلمة خلال الجلسة رحبت خلالها بالحضور، مضيفة أن القمة تمثل نقطة تحول في مسار الجهود المناخية في قارة إفريقيا، وتعتبر خطوة نحو تعزيز الحوكمة المناخية المتكاملة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه قارتنا”.

وأكدت “أن قمة ليبيا إفريقيا للمناخ 2025 ليست مجرد حدث يتناول القضايا المناخية، بل هي منصة فريدة تجمع بين كافة الأطراف المعنية، من هيئات تشريعية، وأجهزة رقابية، والمجتمع المدني، وكل المعنين، في إطار عمل شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، كما تمثل فرصة لاستكشاف طرق جديدة للتعاون الدولي والإقليمي من أجل مواجهة تغير المناخ وتأثيراته السلبية على حياتنا وحياة الأجيال القادمة”.