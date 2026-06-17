مجلس النواب يحدد موقفه من جهود «البعثة الأممية»

رحب مجلس النواب بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار متابعته المستمرة للمساعي الرامية إلى دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، وفق ما أورده مجلس النواب الليبي.

وأكد المجلس في بيان له دعمه للمجهودات التي تبذلها البعثة الأممية بهدف إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، والعمل على تهيئة بيئة سياسية أكثر استقراراً تساهم في دفع مسار الحل السياسي.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإحالة مخرجات الحوار المهيكل إلى المجلس، باعتباره الجهة التشريعية المعنية بالنظر في هذه المخرجات واتخاذ ما يلزم بشأنها ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم مسار س

هذا وتشهد ليبيا منذ سنوات مسارات سياسية متعددة برعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام وتؤسس لانتخابات عامة، ويعد الحوار المهيكل أحد المسارات التي تعمل البعثة الأممية على دفعها ضمن جهودها لإعادة بناء التوافق السياسي بين الأطراف الليبية.