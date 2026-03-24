مجلس النواب يحذر من مخاطر بيئية بسبب «ناقلة الغاز»

حذّرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب من مخاطر بيئية جسيمة نتيجة بقاء ناقلة غاز متعطلة قبالة السواحل الليبية بالقرب من مدينة زوارة، داعية الجهات المختصة إلى التحرك الفوري والعاجل لمعالجة الوضع قبل تفاقمه.

وأوضحت اللجنة، في بيان عاجل صادر عن ديوان مجلس النواب في بنغازي اليوم الثلاثاء، أن استمرار بقاء الناقلة في موقعها الحالي يرفع احتمالية انجرافها أو اصطدامها بالشاطئ، ما ينذر بوقوع كارثة بيئية غير مسبوقة قد تهدد الثروة البحرية والنظام البيئي الساحلي.

وأشار البيان إلى أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى أضرار بالغة تطال البيئة البحرية وصحة المواطنين، إضافة إلى تأثيرات خطيرة على سلامة البيئة في المناطق الساحلية.

وأكدت لجنة الصحة والبيئة ضرورة التنسيق العاجل والمباشر بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة واحتواء الوضع، بما يمنع تفاقم المخاطر المحتملة.

كما شددت اللجنة على أهمية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية بشكل فوري لتفادي وقوع الكارثة البيئية المحتملة، داعية الجهات المختصة إلى التعامل مع القضية بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.

وطالبت اللجنة كذلك بالالتزام بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه الأزمة، من خلال إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع بشكل مستمر، بما يعزز الثقة ويضمن متابعة تطورات القضية بشكل واضح.

ولفت البيان إلى أن أي تأخير في معالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم تداعياتها وارتفاع حجم الخسائر البيئية والصحية، الأمر الذي يستدعي تحركًا حاسمًا وسريعًا دون إبطاء.

وصدر البيان عن لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي بتاريخ 24 مارس 2026.