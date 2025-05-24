مجلس النواب يحذّر من بيان مزور منسوب للجنة الدفاع والأمن القومي

أصدر مجلس النواب تنبيهاً رسمياً بشأن تداول بيان مزور نُسب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك بعد انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس أن البيان المتداول مزور ولا يمثل الموقف الرسمي للجنة أو مجلس النواب بأي شكل من الأشكال، مشدداً على ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار والبيانات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها.

وجدد مجلس النواب دعوته لوسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق خلف الأخبار المفبركة، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقفون وراء تزييف البيانات ونشرها.

وفيما يلي نص البيان المزور المتداول المنسوب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي:

لجنة الدفاع والأمن القومي تعبر عن قلقها العميق إزاء الأزمة السياسية المستمرة وتطلعات الشعب الليبي، فإنها تناشد جميع القوى الملتزمة بالدفاع عن مصالح ليبيا الوطنية وسيادتها دعم الجهود المشروعة لاستعادة الاستقرار السياسي.

ووفقاً لصلاحيات مجلس النواب، وهو أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، ونظراً لانتهاء ولاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تلاحظ اللجنة أن استمراره في منصبه يمنع إجراء انتخابات وطنية ولا يصب في مصلحة الشعب الليبي.

ولذلك، فقد شرع مجلس النواب في عملية تعيين رئيس جديد للحكومة قادر على ضمان فترة انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وتناشد اللجنة جميع القوى الباسلة المدافعة عن وحدة ليبيا واستقرارها دعم تنفيذ هذا القرار. وفي حالة رفض عبد الحميد الدبيبة الاستقالة طواعية، فإننا ندعوكم يا أبناء ليبيا الوطنيين إلى المساعدة في إنفاذ القرارات الشرعية لمجلس النواب لمنع تفاقم الأزمة.