مجلس النواب يحقق بأوضاع «شركة الإسمنت» ويحيل نتائجها للرقابة

في إطار عملها الرقابي، أنهت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رقم (07) لسنة 2024م، والخاصة بمراجعة أعمال شركة الأسمنت الليبية في بنغازي ودرنة، أعمالها وقدمت تقريراً شاملاً ومفصلاً مرفقاً بكافة المستندات.

وترأس اللجنة عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، بعضوية النائب أحمد الشارف، والنائب ميلود الأسود.

وتم تسليم التقرير إلى رئيس مجلس النواب، الذي وجه بإحالته إلى الأجهزة الرقابية والنائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص ما ورد في التقرير.

كما قامت اللجنة بتكريم المتعاونين الذين ساهموا في إعداد التقرير، وهم: رزق الترهوني، فهمي العبار، ومها راشد، تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في إنجاح عمل اللجنة.