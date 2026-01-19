مجلس النواب يحقق مع المركزي ومؤسسة النفط حول الأزمة المالية

تواصلت أعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2026، المكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة، للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية في البلاد ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي المباشر مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى، بحضور مدير عام إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة ربيع عريبي ومدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد باسم المصري.

وتركز النقاش خلال الاجتماع على بحث آليات تلافي نقص السيولة وتأثيره على استقرار السوق المالي وسير العمليات النفطية، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي تضمن انتظام دفع الرواتب في كافة القطاعات الحكومية.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود مجلس النواب لمتابعة الأزمة النقدية المتصاعدة في ليبيا، والتي أدت إلى تقلبات كبيرة في سعر الصرف ونقص في السيولة، ما أثر على الأداء المالي للدولة واستقرار الرواتب.