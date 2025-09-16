مجلس النواب يحيي ذكرى «يوم الشهيد» ويؤكد التزامه بالحفاظ على تضحيات الأبطال

أصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البيان رقم (6) لسنة 2025، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لاستشهاد شيخ الشهداء “عمر المختار”، والتي يحييها الشعب الليبي في السادس عشر من سبتمبر من كل عام تحت مسمى “يوم الشهيد”، وفاءً لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل حرية الوطن واستقلاله.

وجاء في البيان أن مجلس النواب، رئاسة وأعضاء، يتقدمون بأسمى آيات التقدير والإجلال إلى أسر الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدين أن تضحياتهم ستبقى نبراساً يُنير درب الأجيال القادمة نحو الحرية والسيادة.

وأكد المجلس في بيانه حرصه الدائم على صون تضحيات أبناء الشعب الليبي، والعمل على تعزيز قيم التضحية والفداء التي رسخها الشهداء في ذاكرة الوطن، من أجل أن تبقى ليبيا حرة، قوية، مزدهرة، وموحدة الإرادة.

واختتم المجلس بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا وشعبها، ويتغمد شهداءها الأبرار بواسع رحمته.