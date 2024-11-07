مجلس النواب يختتم البرنامج التدريبي حول «البروتوكول وفن التشريفات»

اختتم مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، البرنامج التدريبي “البروتوكول وفن التشريفات”، الذي قدمته المديرة التنفيذية لأكاديمية الإبداع والتطوير الدكتورة “نورا العبيدي”.

واستهدف البرنامج عدد من الإدارات بالديوان من ضمنها “إدارة المراسم والتشريفات، إدارة العلاقات العامة، إدارة الخدمات، ومكتب شؤون الديوان”.

وتناول البرنامج “عدد من المحاور من ضمنها “كيفية التعامل مع الضيوف وكبار الشخصيات، بروتوكول العلاقات العامة، تقديم الهدايا والأوسمة وفق البروتوكول، إدارة الزيارات الرسمية والوفود، قواعد الإتيكيت في البيئة الدبلوماسية، إتيكيت التواصل الرقمي والمراسلات الإلكترونية”.

كما شهد اليوم الختامي للبرنامج الذي استمر على مدى خمسة أيام “توزيع شهادات المشاركين تقديراً لمشاركتهم الفعالة في البرنامج”.

يذكر أن “البرنامج التدريبي “البروتوكول وفن التشريفات” يأتي ضمن الخطة التدريبية للمكتب لعام 2024م”.