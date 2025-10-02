مجلس النواب يختتم برنامج تدريبي لإدارة «الأمن والسلامة»

اختُتم اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس النواب البرنامج التدريبي لإدارة الأمن والسلامة، الذي نظمه مكتب التدريب والتطوير بالديوان تحت عنوان: “تقييم وتحليل المخاطر ومعايير الأيزو 31000”.

وشمل البرنامج عدة محاور رئيسية، تضمنت مقدمة حول إدارة المخاطر وأهميتها، والمبادئ والإطار العملي لمعيار ISO 31000، إلى جانب مقارنة بين معياري COSO وISO 31000، واستعراض أساليب تحليل المخاطر، بالإضافة إلى تطبيقات عملية وتمارين ودراسة حالات، ومناقشات لتقييم المخاطر قبل وبعد التنفيذ.

وفي ختام البرنامج، تم تكريم المدربين بمنحهم شهادات شكر تقديرًا لإسهامهم في إنجاح البرنامج، كما مُنحت شهادات مشاركة لموظفي ديوان مجلس النواب.

يُذكر أن البرنامج استهدف 15 موظفًا من إدارة الأمن والسلامة، واستمر على مدى خمسة أيام تدريبية بمجموع 15 ساعة.