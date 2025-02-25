مجلس النواب يختتم زيارته إلى مصر.. تعميق العلاقات بين البلدين

اختتم أعضاء مجلس النواب اجتماعاتهم وزيارتهم للعاصمة المصرية القاهرة بزيارة مقر مجلس النواب المصري، التقوا خلالها رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور ” حنفي الجبالي ” وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري.

ورحب رئيس مجلس النواب المصري، بأعضاء مجلس النواب معبراً عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين ليبيا ومصر والمصير المشترك بين بلدينا، كما عبر المستشار ” حنفي الجبالي ” عن “ترحيب مجلس النواب المصري بما توصلت إليه اجتماعات القاهرة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة وما توصلوا إليه من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا والعملية السياسية الليبية إلى ما من شانه تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مجدداً دعم مجلس النواب المصري الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطنى لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي”.

وعبر “أعضاء مجلس النواب خلال كلماتهم عن شكرهم وامتنانهم لجمهورية مصر العربية قيادة وبرلماناً وحكومة و شعباً للإستضافة الكريمة ولحرص مصر من أجل تحقيق أمن واستقرار ليبيا وموقفها الراسخ في سبيل تحقيق إرادة الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية في ليبيا”.