مجلس النواب يختتم مشاركته بمؤتمر «الاتحاد البرلماني العربي» في الجزائر

اختتم وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ويضم أعضاء المجلس الصالحين عبد النبي، حسن البرغوثي، عائشة شلابي، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، رفقة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأسبق وزير الدفاع بالحكومة المكلفة أحمد حومة، مشاركته في أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر.

واستعرض المؤتمر في جلسته الختامية تقارير وتوصيات اللجان، إلى جانب مناقشة مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد العام للعام 2025.

وخلال اليوم الختامي لأعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة الجزائرية، تسلّم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأسبق وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أحمد حومة، جائزة التميز البرلماني العربي الممنوحة له من الاتحاد البرلماني العربي عن فترة توليه منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على دعم مطلب الشعب الليبي بتنظيم انتخابات في أقرب الآجال الممكنة لتحقيق استقرار ليبيا في ظل حوار ليبي-ليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما جدد المؤتمر تأكيده على أن قضية فلسطين ستبقى بوصلة العرب مهما استفحلت الاعتداءات الصهيونية العنصرية، ومحاولاتها اليائسة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره العميقة الضاربة في عمق التاريخ البشري والإنساني.

يذكر أن المؤتمر الثامن والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي هو حدث سنوي يجمع ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة،يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، ودعم القضايا العربية مثل قضية فلسطين، ومناقشة مشاريع البرامج والموازنات الخاصة بالاتحاد، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد المواقف حيال التحديات المشتركة في المنطقة.