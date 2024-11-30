مجلس النواب يختتم مشاركته بمنتدى البحر المتوسط في إيطاليا

اختتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مشاركته في منتدى البحر المتوسط في نسخته العاشرة الذي تم تنظيمه في العاصمة الإيطالية روما والتي جاءت بناءً على دعوة رسمية من وزارة الخارجية الإيطالية.

وشهد المنتدى “مشاركة عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من المسؤولين الحكوميين من عدة دول وكبار الباحثين من المراكز البحثية”.

كما شهد اليوم الختامي للمنتدى حضور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، ورئيس الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية انطونيو تياني.

والقى المسؤولون الإيطاليون عدد من الكلمات أكدوا خلالها “على ضرورة التحرك الجماعي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تمر بها منطقة المتوسط، والتي تعتبر تدفقات الهجرة غير النظامية من أكبر تحديات المنطقة بالإضافة للصراع في الشرق الأوسط والتحديات المرتبطة بالمناخ”.

وأجرى العقوري خلال المنتدى “عدد من اللقاءات المثمرة مع رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي ووزارة الخارجية الايطالية والمركز الايطالي للدراسات الاستراتيجية ومركز الأزمات الدولية ومجلس الأطلسي للابحاث بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الوفود المشاركة في المنتدى حرص خلالها على التعريف بالقضايا ذات الأولوية لليبيا، كما تم فيها تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات وبحث سبل التعاون المشترك”.

و أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بمجلس النواب يوسف العقوري، “على أهمية مشاركة ليبيا في المنتديات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة أكثر في التوصل للتفاهمات المشتركة التي ستساعد في وضع الأرضية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وكذلك تعزيز تنسيق ليبيا مع دول الجوار بخصوص القضايا ذات الأولوية”.