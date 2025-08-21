مجلس النواب يدرس تعزيز دور المسؤولية المجتمعية في دعم المؤسسات

التقى رئيس لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بمجلس النواب، جلال الشويهدي، اليوم الخميس مع مدير إدارة المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، جبر الأثرم، وعدد من موظفي الوزارة، بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

وجرى خلال اللقاء دراسة المقترح المقدم من الإدارة بشأن إقرار دور المسؤولية المجتمعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني، حيث خلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد سلسلة من الملتقيات والاجتماعات لمناقشة هذا المقترح بشكل أوسع وتطوير آليات تنفيذه.

وتأتي اجتماعات مجلس النواب مع الجهات المعنية لتعزيز دور المجتمع المدني في ليبيا ضمن جهود الحكومة والبرلمان لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها الفعّالة في التنمية الوطنية.

وتركز هذه الاجتماعات على تطوير آليات المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص والمؤسسات العامة على المشاركة في دعم المبادرات الاجتماعية والثقافية، بما يسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي وبناء قدرات الشباب والقطاع المدني.