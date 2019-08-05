مجلس النواب يدعو إلى تنسيق لجنة تحقيق دولية بخصوص ما يحدث في مدينة مرزق

قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس، إنه تابع ببالغ الأسى تواتر الأخبار بخصوص القصف الجوي الذي تعرض له لقاء أهلي لمكون التبو في مدينة مرزق، بواسطة طائرة مُسيَّرة تابعة لقوات حفتر، والذي أسفر عنه عشرات القتلى والجرحى والمبتورين.

وأشار المجلس في بيان الاثنين، إلى أن الحادثة وت على مرأى وم المجتمع الدولي وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح البيان أن هذا العمل اللأخلاقي والمسبوق بقصف الممتلكات الخاصة والعامة كالمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات العامة والميدانية، بل حتى المساجد لم تسلم من عبث خليفة حفتر ومن تبعه ودعمه، وقد فاق كونه جرائم حرب وأصبح جرائم ضد الإنسانية جمعاء، بحسب البيان.

وأضاف مجلس النواب يقول:

إننا إذ نبدي الإدانة وشديد الاستنكار لمثل هذه الأفعال التي لم يسلم منها لا الحضر ولا المدر، فإننا نؤكد بأن هذه الأفعال لن تمر وستكسب المعتدي ومن دعمه وسار في ركبه المزيد من الكراهية وتحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عاجلاً غير آجل أمام كل الليبيين.

كما دعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ موقف إيجابي حيال ما يقع من جرائم في مرزق وما سواها، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حجم تلك الجرائم والانتهاكات، والعمل على إدانة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء للقصاص منهم.

وفي سياق ذي صلة استنكر المجلس البلدي مرزق وأدان سلسلة الغارات التي وصفها بـ”الهمجية” التي تعرضت لها الأحياء السكنية بالمدينة من قِبل طيران قوات حفتر، وأسفرت عن سقوط نحو 43 قتيلاً وأكثر من 60 جريح، مشيرًا إلى انعدام شبه تام للخدمات الطبية والاحتياجات المعيشية.

وحمَّل المجلس في بيان له، المسؤولية الكاملة لخليفة حفتر على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قواته في شهر فبراير الماضي وتلتها الغارات الجوية، كما حمَّل سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض الذي مهد لهذه المجازر بتصريحاته وعريضة توقيعات أعدها وقلب الحقائق عبر قنواته الممولة من الخارج، بحسب البيان.

من جهتها أيضًا أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، القصف العشوائي الذي تعرضت له مدينة مرزق.

ودعت الوزارة في بيانها، المجتمع الدولي بكافة مكوناته، وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم عن هذه الأعمال التي وصفتها بـ”الوحشية”، وإجراء تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر واتباعه.