«مجلس النواب» يدعو المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية فوراً

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانًا بشأن المظاهرات المقامة اليوم الجمعة في مختلف أنحاء ليبيا، مؤكدًا أن هذه التحركات الشعبية تعكس إرادة المواطنين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن نحو ثلاثة ملايين مواطن ليبي مسجلين في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سبق وأصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ودعا رئيس المجلس المفوضية إلى البدء فورًا في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضمانًا لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعًا لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقًا لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.

كما أصدر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة بيانا يؤكد فيه دعمه الكامل للحراك الشعبي المطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعياً إلى فتح باب الترشح أمام جميع من تتوفر فيهم الشروط القانونية بما يضمن احترام إرادة الشعب الليبي في اختيار رئيسه وممثليه دون وصاية أو تأخير.

ودعا في بيانه المفوضية العليا للانتخابات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وذلك وفقاً لقانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب، سعياً لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء دولة المؤسسات.

كما طالب المجتمع الدولي بدعم إرادة الشعب الليبي، والامتناع عن أي تدخل سلبي قد يعرقل المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وتأتي هذه الدعوات في ظل مظاهرات شعبية متفرقة داخل ليبيا، تطالب بتسريع العملية الانتخابية وإتمام الاستحقاق الرئاسي الذي طال تأجيله بسبب الانقسامات السياسية والأمنية، ويشكل إجراء الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو تعزيز الشرعية الديمقراطية وإعادة الاستقرار إلى البلاد.